Agricultor morre após sofrer acidente na PE-497, em São José do Belmonte

Um agricultor de 37 anos morreu nessa quarta-feira (30) após ter sofrido um acidente na PE-497, na zona rural de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu no distrito do Carmo.

Ainda segundo a PM, uma testemunha informou que não sabia como o acidente havia ocorrido, mas que a vítima tinha sido resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)