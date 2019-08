Agricultor morre depois de beber veneno no lugar de refrigerante em PE

Um agricultor de 56 anos morreu após confundir refrigerante com veneno em Pau Santo, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no último sábado (3), mas a polícia só divulgou nesta segunda-feira (5).

Segunda a Polícia Militar, o homem estava comendo e ao lado tinha uma garrafa com o veneno, ele bebeu por engano o líquido ao invés do refrigerante. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida, mas não resistiu. (G1)