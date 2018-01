Agricultor morre em acidente de motocicleta na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Um agricultor, de 55 anos, morreu em um acidente nessa sexta-feira (5), na BR-232, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando ao tentar atravessar a rodovia, foi atingida por um carro de passeio.

Ainda segundo a Polícia, o condutor da moto morreu no local. Já o motorista do outro veículo se apresentou na delegacia do município e prestou esclarecimentos. Ele disse a PM que não teve como evitar o acidente, pois a motocicleta estava com os faróis apagados. Após ser ouvido, ele foi liberado.