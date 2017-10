Agricultor não aceita separação e tenta matar 4 pessoas da mesma família com golpes de facão em Calumbi

Um agricultor de 43 anos, foi preso na tarde dessa quinta-feira (19), na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, o agricultor avia tentado contra a vida das vítimas: A. M. de L. S., 40 anos, agricultora, S. L. de L., 71 anos, casado, M. S. de L. S., 21 anos, solteira, agricultora, criança, 10 anos e que teria se evadido em um Fiat Uno, cor branca e as vítimas haviam sido socorridas para o Hospam (Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães).

De imediato o policiamento saiu em buscas ao imputado C. M. da S., vindo interceptá-lo nas proximidades do distrito de Varzinha, onde foi dada voz de prisão. No hospital, as vítimas receberam os cuidados médicos, as quais sofreram lesões nos braços e mãos. A vítima 01, ex-companheira do imputado, informou que ele não aceitou o fim do relacionamento e que foi em direção das vítimas com uma faca e um facão, onde houve luta corporal com seu ex-sogro, vítima 02.

De acordo com informações do Hospam, as vítimas não correm risco de morte e após os cuidados médicos todos os envolvidos foram conduzidos à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Foram apreendidas uma faca e um facão.