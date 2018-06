Agricultor suspeito de estuprar mulher com problemas mentais oferece R$ 3 mil à polícia para não ser preso

Na noite dessa quarta-feira (6), um agricultor de 41 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher, de 34, em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem problemas mentais.

A PM foi chamada e, ao chegar no local, encontrou a vítima sem as roupas e com um corte no rosto, aparentemente feito por uma faca. A mulher foi levada para uma unidade de saúde, enquanto o suspeito foi detido.

Após o socorro, o agricultor e a vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local. O homem chegou a oferecer R$ 3 mil aos policiais para não ser preso. O suspeito foi autuado em flagrante e será apresentado em audiência de custódia. (G1)