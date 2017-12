Agricultores fazem súplicas a São Gonçalo para que a seca termine no Sertão de Pernambuco

Segundo o Instituto Agronômico de Pernambuco, milhares de agricultores perderam toda a safra de 2016 e 2017 devido a estiagem. 117 municípios do estado estão em situação de emergência por causa da seca, afetando mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil. A situação é ainda pior no sertão, onde existem 39 reservatórios de água em colapso. Este ano, as chuvas foram 42% abaixo do que era esperado para região. Para encarar o longo período de estiagem, o sertanejo se apegou na fé.

Na cidade de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, os moradores adaptaram umas das tradições locais. A Roda de São Gonçalo, manifestação religiosa popular, que chegou ao Brasil por meio dos portugueses, geralmente organizada por pessoas que querem pagar promessas feitas ao santo, ganhou um novo significado. A celebração de agradecimento se tornou uma celebração de súplica. O pedido é para que a chuva venha logo.

“Tem que apelar para fé né? Porque a seca está grande, através da devastação da natureza, né? Aí como a seca está grande, os animais passando sede e a necessidade da chuva, que a gente vê na caatinga, né, dá para perceber que a natureza tá sofrendo… aí a gente apela”, diz a agricultora Rosalva Gonçalves.

As letras, a melodia instrumental, as danças e a comida nordestina em fartura são totalmente dedicadas a São Çonçalo. Um esforço feito em um momento tão difícil, por quem espera que a prece seja atendida. “A nossa região precisa muito de chuva, né? E nós estamos fazendo o pedido a São Gonçalo para que ele interceda a nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem domina o mundo e domina São Gonçalo, para que ele abra as portas do céu e mande a chuva para o Sertão tão sofrido”, suplica o aposentado José Laerte Dantas. Enquanto a chuva não vem, o sertanejo segue firme, acreditando em dias melhores na região. ” São Gonçalo nos dê chuva, sem relâmpago e sem trovão. Pra esverdear os campos e alegar o meu coração…”, diz um dos trechos dos cânticos em homenagem ao santo. * Com informações de Paulo Ricardo Sobral / TV Grande Rio