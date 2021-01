AL: Mãe mata filha de 5 anos, arranca os olhos e pedaço de língua

Uma mãe está sendo acusada de matar a sua filha de 5 anos de idade e arrancar os olhos e um pedaço da língua na tarde deste domingo, 24, na zona rural do município de Maravilha no Sertão de Alagoas.

As primeiras informações apuradas pelo italotimoteo.com.br dão conta que o crime ocorreu na própria residência, a mulher sofre de depressão e teria praticado o crime após se separar do marido e pai da criança que está no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar prendeu a mulher em flagrante, as imagens do crime são chocantes. Os policiais civis plantonistas da Delegacia de Delmiro Gouveia que está como Central de Flagrantes estão no local realizando os primeiros levantamentos.

