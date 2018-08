Alegando conflito de agenda, Vicente Nery cancela apresentação na Festa de Setembro em Serra Talhada

O cantor Vicente Nery e a banda Cheiro de Menina,

era a primeira atração contratada para a festa de Setembro em Serra Talhada. Na última sexta-feira (10) informaram

que o cantor teria cancelado a agenda e não participaria mais do evento.

De acordo com a fonte, o cancelamento se deu em razão da aproximação entre o cantor e o deputado federal

Sebastião Oliveira (PR), informação não conrmada

pelo secretário executivo de comunicação social, Divonaldo

Barbosa, que em conversa com o Leia Mais PE, disse que precisava averiguar com a comissão da festa os reais

motivos.

“Para relatar os motivos é importante ouvir a comissão, mas por alto ouvi falar em conflito de agenda, já tinha um show para a data e eles ficaram impossibilitados de realizar o show em Serra Talhada”. Disse Divonaldo, acrescentando.

“A programação está excelente e vai surpreender de forma positiva, hoje às 11 horas, acaba o mistério”.