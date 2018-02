Alerta de chuvas moderadas a fortes até a noite desta sexta-feira (16)

A população residente na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte, Mata Sul e Agreste de Pernambuco deve ficar atenta a intensas chuvas nas próximas 24 horas. A previsão para essas regiões, emitida no final da tarde desta quinta-feira (15) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), é de chuvas de moderada a forte a partir das 21 horas desta quinta. O alerta é válido até o início da noite desta sexta (16) e há previsão também de alagamento na RMR.

Segundo a Apac, as chuvas serão provocadas por uma faixa que fazem parte da Zona de Convergência Intertropical (Zcit). O fenômeno, de acordo com o meteorologista Fabiano Prestrelo, circunda todo o planeta, concentrando mais na linha do Equador. No entanto, em determinados períodos do ano, a Zcit tem variações, podendo se deslocar tanto para o Hemisfério Norte quanto para o Hemisfério Sul.

“Nestes dias, a Zcit está mais para parte sul do planeta. Isso interfere diretamente no regime de chuvas do Nordeste. Já constatamos chuvas provocadas por este fenômeno no Rio Grande do Norte e na Paraíba, e essa mesma precipitação vem descendo para Pernambuco”, comenta Fabiano.

Alagamento

A população da RMR também deve ficar alerta quanto aos riscos de inundações nesta sexta. Os técnicos da Apac também previram maré alta no início da manhã. “Outra informação importante é que as fortes chuvas durante a madrugada junto com a alta da maré, que deve acontecer por volta das 6h da manhã, deve resultar em diversos pontos de alagamento no Grande Recife”.

O Sertão do Estado também deve receber chuvas durante o período. De acordo com o metereologista, na cidade de Sertania, nas últimas 24 horas, já choveu 79 mm, o esperado para todo o mês de fevereiro. “As fortes chuvas devem chegar em todas as regiões do Estado, inclusive o Sertão de Pernambuco”, informou.

A Defesa Civil do Recife orienta que moradores de locais de risco devem procurar abrigo em locais seguros. A Defesa Civil mantém um plantão permanente de 24h, podendo ser acionada pelo Fone 0800 081 3400. A ligação é gratuita.

Da Folha de Pernambuco