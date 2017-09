Alexandre Farias apresenta melhora da pressão intracraniana, diz boletim médico

O apresentador Alexandre Farias apresentou melhora da pressão intracraniana. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (18) após os médicos do Hospital Unimed divulgarem o novo boletim médico com o estado de saúde do jornalista. Ele está internado desde o sábado (16) quando foi vítima de bala perdida no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

No segundo dia de internação, o apresentador segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e em coma induzido. Para os médicos, o quadro dele é “estável, porém crítico”. Houve melhoras da pressão intracraniana em relação ao período da manhã, “estando próximo aos níveis considerados normais”.

Alexandre está sendo mantido em “sedação profunda e respirando com ajuda de ventilação mecânica”, conforme consta no boletim. As funções renais, pulmonares, hepáticas e cardíacas dele encontram-se normais.

Novas atualizações médicas do quadro clínico de Alexandre Farias devem ser divulgadas no próximo boletim médico oficial, às 11h da terça-feira (19).

Do G1