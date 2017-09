Alexandre Farias apresenta melhora e reações espontâneas, diz boletim

O novo boletim médico com o estado de saúde de Alexandre Farias mostrou que o apresentador apresentou “ótima evolução clínica”. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (20). O jornalista está internado desde o sábado (16) quando foi vítima de bala perdida no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Conforme consta no boletim, os médicos começaram a reduzir os sedativos que mantém Alexandre em coma induzido, e o apresentador apresentou reações espontâneas, “como soluços e respiração voluntária”.

As pressões intracraniana (PIC) e de perfusão cerebral (PPC) permanecem normais, assim como as funções renais, pulmonares, hepáticas e cardíacas. Uma nova tomografia foi realizada na manhã desta quarta e foi constatado que o edema diminuiu, em comparação com exames anteriores.

Novas atualizações médicas do quadro clínico de Alexandre devem ser divulgadas no próximo boletim médico oficial, às 17h, desta quarta.

Do G1 Caruaru