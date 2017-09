Alexandre Farias continua apresentando melhoras, aponta boletim médico

O novo boletim médico com o estado de saúde de Alexandre Farias mostrou que o jornalista está apresentando “evolução satisfatória”. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (21). O apresentador está internado desde o sábado (16) quando foi vítima de bala perdida no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Conforme consta no boletim, os médicos começaram a reduzir os sedativos que mantém Alexandre em coma induzido, e ele segue apresentando reações espontâneas, “como respiração voluntária”. Os parâmetros cerebrais seguem normais, assim como as demais funções orgânicas.

Novas atualizações médicas do quadro clínico de Alexandre devem ser divulgadas no próximo boletim médico oficial, às 17h desta quinta.

Do G1 Caruaru