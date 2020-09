Alexandre Farias faz vaquinha virtual para realizar cirurgia no valor de R$ 29 mil

O jornalista Alexandre Farias, de 43 anos, está fazendo uma vaquinha virtual para arrecadar um valor de R$ 29 mil. O dinheiro será utilizado para realizar uma cirurgia para ajudar o ex-apresentador da TV Asa Branca a voltar a andar.

Alexandre foi vítima de bala perdida quando voltava para casa em setembro de 2017. Ele foi atingido por um tiro na cabeça durante uma perseguição entre a polícia e bandidos no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O jornalista chegou a ficar oito meses internado e realizou várias cirurgias na cabeça. Durante esses três anos, ele faz acompanhamento com diversos profissionais para a recuperação. Porém, o apresentador ainda não conseguiu voltar a andar. Especialistas da área de ortopedia identificaram uma calcificação rara nos quadris, que para tratar, é necessário realizar uma cirurgia. O médico que realiza este tipo de procedimento não atende através de planos de saúde, e o valor é de R$ 14 mil por cada quadril, além de outras despesas que são necessárias para a realização da cirurgia.

Até a quinta-feira (3), a campanha já tinha arrecadado um valor de mais de R$ 7 mil. As doações podem ser realizadas através do link ou pela conta:

Caixa Econômica Federal

Agência: 1028

Operação: 013

Conta: 00031670/6

Carlos Alexandre Farias da Silveira

CPF: 022.451.864-00.