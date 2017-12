Alexandre Farias recebe alta da UTI e vai para apartamento em hospital

Teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por volta das 20h dessa quarta-feira (6) o jornalista Alexandre Farias, de 39 anos, vítima de bala perdida durante um tiroteio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, de acordo com informações do irmão José Santos Júnior. O apresentador da TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo, foi transferido da UTI para um apartamento individual do Hospital Esperança no Recife. Alexandre estava internado na unidade de terapia desde o dia 16 de setembro deste ano, após ser atingido na cabeça por uma bala perdida.

Uma mensagem divulgada pelo irmão da vítima nas redes sociais informou sobre a melhora no quadro clínico do jornalista. “Ele está muito feliz. No ambiente da UTI, a gente tinha que respeitar os horários de visita. Aqui a gente fica com ele em tempo integral. Vai ser muito bom pra recuperação dele”, comemorou o irmão, que também contou que Alexandre já começou a receber visitas dos familiares e amigos.

O próximo passo da recuperação, de acordo com José Santos, será uma cirurgia para a colocação de uma prótese craniana, que será implantada no lado direito da cabeça. “A gente está aguardando agora a prótese. Foi retirada uma boa parte da massa óssea da cabeça dele e essa prótese vai substituir o que ele perdeu. Depois disso, a melhora vai progredir mais rápido”, contou. Ele diz que a prótese é feita de titânio e o plano de saúde já autorizou a confecção do material, mas ainda não deu o prazo de quando ficará pronta. “A gente espera que ela fique pronta em duas semanas, mas depende de muitos fatores, como liberação da Anvisa”, completou.

Sobre a evolução no quadro de saúde, o irmão contou que Alexandre está bem e se comunica através de gestos e expressões labiais, já que está impossibilitado de falar por causa de uma cirurgia feita na traqueia – intervenção que consiste na abertura de um orifício na traqueia para a passagem de ar. “Depois que tirar o equipamento, ele vai ser acompanhado por uma fonoaudióloga, que vai cuidar da voz dele”, ressaltou o irmão.

Entenda o caso

Alexandre Farias foi atingido na cabeça por volta das 20h do dia 16 de setembro, quando voltava no seu carro para casa, no Loteamento Sete Luas, no Alto do Moura, onde ficou no meio de tiroteio entre policiais e bandidos. O jornalista foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste e, logo depois, transferido em estado grave para o Hospital da Unimed em Caruaru.

