Alto consumo e problemas em Adutora afetam distribuição de água em Serra Talhada, diz Compesa

A Compesa soltou nota para informar que terá início nesta segunda-feira (02) o calendário de abastecimento no São Cristóvão, Serra Talhada.

A distribuição na localidade se estenderá até o próximo sábado (07/11). “Durante este período, a Companhia enviará uma equipe para acompanhar o fornecimento de água para garantir o recebimento em todas as ruas do bairro”.

A Compesa diz ser importante destacar e esclarecer para a população de Serra Talhada que vem trabalhando, incansavelmente, para garantir o abastecimento da cidade, mesmo diante de tantos desafios.

Além do aumento excessivo da temperatura na região, o que impacta no consumo, a Companhia ainda está enfrentando consecutivos estouramentos na adutora de Serra Talhada, todos eles com grande complexidade na execução dos reparos.

“Sempre que isso acontece, se fez necessário ajustar o calendário de abastecimento, uma vez que a operação do sistema é retomada gradativamente”.

A empresa está reforçando a distribuição de água via carro pipa para minimizar os transtornos para a população, informa.

“Por fim, a Compesa está empenhada na solução dessas questões e com um olhar atento para o fornecimento de água para Serra Talhada”.