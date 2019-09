Aluna do IF Sertão de Serra Talhada é premiada em competição nacional

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE teve mais uma estudante premiada em uma competição nacional de conhecimentos. A aluna Leylane Ramos, do 3º ano do Ensino Médio Integrado, ganhou medalha de Menção Honrosa, graças ao seu desempenho na 2ª edição da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, que ocorreu de 20 a 22 de setembro, no campus Campos dos Goytacazes Centro, do Instituto Federal Fluminense (IFF).

O evento reuniu cerca de 320 estudantes de Institutos Federais de todo o país, e apenas os que tiveram as melhores notas foram premiados. Além da realização da prova, o grupo de estudantes participou de palestras, oficinas e minicursos, todos voltadas para a área de ciências exatas.

Orientada pelo professor de matemática do campus, Josemar Barbosa, Leylane garantiu uma das únicas medalhas para Pernambuco, a outra foi conquistada por jovem da cidade de Garanhuns, agreste do estado.

Para Josemar, a Olimpíada é uma excelente maneira de fortalecimento do ensino da matemática. “Vejo de forma crucial na vida de qualquer estudante a participação em um evento como este. A Olimpíada fortalece o que ensinamos em sala de aula, garimpa talentos e amplia os horizontes de nossos alunos”, salientou o professor.

Participando pela primeira vez da Olimpíada, Leylane destaca que o melhor da competição foi ter contato com outros estudantes com realidades e culturas diferentes da sua. “É gratificante representar o meu campus numa disputa como esta e ainda ser premiada. Agradeço aos meus professores e ao IF Sertão-PE pela oportunidade também”, concluiu a jovem.