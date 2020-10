Aluno da UFPE consegue maior nota do país no Exame Nacional de Desempenho do Estudante

Kevin Lucena, recém-graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Caruaru, Agreste pernambucano, conseguiu a melhor nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

O exame avalia o rendimento de quem se formou em cursos de graduação. A nota de Kevin foi a maior do país, sendo 91,6. O jovem já está atuando no mercado trabalho, mesmo com pouco tempo de graduação.

”Nós, aqui em Caruaru, temos um grande potencial, basta ver o exemplo do Kevin, que era aluno egresso nosso e tirou a maior nota em nível nacional em engenharia civil. Isso mostra o potencial que Caruaru e Região têm, e que o Nordeste tem perante o Brasil e o mundo”, destacou o coordenador de graduação do centro acadêmico, Everaldo Fernandes, sobre a nota de Kevin.

O consultor empresarial Eugênio Sales ressaltou a importância da dedicação à graduação no mercado de trabalho. ”Quem estudar mais, ler mais, se preparar mais, vai ter sim um diferencial competitivo, porque a tendência daqui pros próximos anos é que a concorrência fique muito mais forte”. (G1)