Aluno de escola de dança de PE ganha bolsa para estudar ballet nos Estados Unidos

Aos 13 anos de idade, o aluno da escola de dança de Panelas, no Agreste de Pernambuco, ganhou uma bolsa para estudar ballet em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Uma paixão que abre portas, para o Tiago Feitoza realizar o sonho que tem de ser bailarino profissional.

O adolescente teve um encontro com o ballet, o que pode fazer com que ele tenha agora um grande encontro com o mundo. “Às vezes eu chegava na escola, falava, professora posso dançar? E às vezes tinha show de talentos que a professora fazia e eu perguntava se podia dançar. Comecei a dançar e ela perguntou se era sem música, e eu falei que era sem música, porque a música estava dentro da minha cabeça”, disse Tiago.

Tiago participou da seletiva que foi realizada em Caruaru, no fim do ano passado. Foram três dias, no primeiro ballet clássico, no segundo ballet contemporâneo e no terceiro uma variação solo. A seletiva foi gravada e as imagens foram enviadas para os Estados Unidos onde companhias de dança fizeram a avaliação, o resultado saiu agora no início de janeiro.

Os alunos têm aulas de graça, e a professora Amanda Costa, que prepara Tiago há menos de três anos, e coordena esse projeto com o apoio da prefeitura, é só orgulho.”Ele tem um talento nato, ou seja, ele nasceu já com esse talento. A oportunidade de ir para New Jersey, nos Estados Unidos, vai fazer com que ele cresça muito mais, não somente como profissional, mas como pessoa, pois ele vai aprender outra cultura e outro idioma”, disse a professora.

O orgulho não é só dela. “Além de um ótimo bailarino, Tiago sempre foi um bom amigo. Estou no ballet há pouco tempo, mas ele sempre foi bem atencioso comigo, sempre me ajudou bastante e eu estou muito feliz por ele”, disse a amiga Surama Silva.

O representante de Panelas, está em meio aos 48 selecionados pelo Brasil, entre os nove de Pernambuco. Ele deve viajar para os Estados Unidos no início do segundo semestre. O ballet deve trazer muito carimbo no passaporte dele. (G1)