Alunos da Escola Nossa Senhora da Penha realizam passeata contra o abuso sexual de crianças e adolescentes em Serra Talhada

A Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, realizou, na manhã dessa terça-feira (09), uma passeata com os alunos, pelas ruas do bairro da Cohab em Serra Talhada, com o tema: “Todos Contra o Abuso e Exploração da Criança e do Adolescente.”

Os alunos percorreram as ruas o bairro, carregando cartazes e brinquedos, conscientizando à população sobre a importância de denunciar abusos.

A comunidade elogiou a iniciativa da escola por trabalhar uma temática tão cruel e real que acontece com muitas crianças.

Via Nayn Neto