Alunos de escola pública da zona rural de Serra Talhada conquistam medalhas na IV Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico

Alunos do 6º e 8º anos da Escola Municipal Fausto Pereira – instituição de ensino localizada na Fazenda Sanharó, 4º distrito de Serra Talhada, Pernambuco – conquistaram cinco medalhas na IV OLIMPÍADA BRASILEIRA DE RACIOCÍNIO LÓGICO.

A escola funciona em tempo integral desde 2014 e ano passado conquistou duas medalhas (prata e bronze, nos níveis I e III respectivamente). Este ano, na IV edição da olimpíada, os alunos superaram as expectativas e obtiveram quatro medalhas no nível I (6º ano), sendo duas de ouro através dos alunos João Paulo Pereira Bezerra (12) e Vandson José Pereira Santos (12) – os quais, vale salientar, ficaram em terceiro e quarto lugar a nível nacional – duas de bronze através de David Ângelo da Silva Mourato (11) e Mateus Gabriel Pereira Mourato (12). A quinta medalha ficou por conta de José Igor Pereira Lacerda (13), aluno do 8º ano (nível III) que garantiu bronze.

Esta premiação vem sendo comemorada por toda a comunidade escolar, inclusive pelo professor de Raciocínio Lógico – Antonio Nildo de Melo que não mediu esforços e preparou o alunado para a olimpíada durante todo o ano letivo. “É muito gratificante para um professor ver que seu trabalho rendeu bons frutos. Eu já esperava por este resultado, pois aqui na Escola Fausto Pereira temos muitos alunos comprometidos com a aprendizagem. Nosso objetivo é aumentar ainda mais o número de medalhistas em 2018.”, falou o professor emocionado.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 02 de dezembro, na Escola Sagrada família, no Recife e reuniu estudantes e professores de vários estados do país. Tal resultado, só mostra a eficácia das escolas em tempo integral e quebra o tabu de que alunos de escolas públicas rurais não têm chance de competir em olimpíadas deste porte.

No dia 04 de dezembro a escola recebeu moção de aplausos pelo vereador André Maio durante sessão na Câmara de Vereadores de Serra Talhada. Homenagem mais que justa, afinal, foi a única escola de zona rural do país a conquistar tal premiação.