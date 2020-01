Alunos de ETEs embarcam para a Inglaterra pelo Ganhe o Mundo

Os participantes da primeira edição do Programa Ganhe o Mundo (PGM) em sua versão técnica, que contempla especificamente os estudantes das escolas técnicas estaduais pernambucanas, embarcaram nesse domingo (19) rumo à Inglaterra – país que também é uma novidade dentro do programa.

Quinze estudantes oriundos de 14 Gerências Regionais de Educação espalhadas por todo o Estado vão passar 18 semanas estudando no Bournemouth and Poole College (BPC), localizado na costa sul da Inglaterra. Eles receberão hospedagem de famílias britânicas, dentro de um programa de intercâmbio.

“Me interessei pelo curso e pela possibilidade de fazer a viagem, e por isso me inscrevi. A rotina era puxada, durante o ano todo eu chegava na escola às sete da manhã e saía às sete da noite. Quando fiz a prova e saiu o resultado, foi uma alegria muito grande, vi que o esforço valeu a pena. Agora estou ansioso para chegar lá e aproveitar o máximo que puder”, declarou o estudante Samuel Francisco, aluno da Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lyra, de Caruaru.

Considerado um dos grandes destaques da Educação em Pernambuco, o PGM busca fortalecer o desenvolvimento dos estudantes, com o aprendizado de um idioma estrangeiro, o conhecimento e envolvimento com uma outra cultura, e a ampliação de suas competências.

Criado em 2012, ele já teve derivações anteriores: em 2015, foi criada a modalidade PGM Esportivo, e em 2016, o PGM Musical, que tinham o objetivo de contemplar estudantes com habilidades desportivas e musicais. Desde seu início, o PGM já embarcou cerca de 8 mil estudantes, e hoje oferece a opção de dez países de destino: cinco de língua inglesa (Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra), quatro de língua espanhola (Espanha, Argentina, Chile e Colômbia) e um de língua alemã (Alemanha).

Segundo a Superintendente do PGM, Renata Serpa, a possibilidade de trabalhar com a Inglaterra já era cogitada há mais de três anos, mas os planos não se concretizavam por conta das variações na moeda, já que a libra esterlina é muito cara em comparação ao real. “Com a ajuda do Conselho Britânico, a gente conseguiu estabelecer um memorando de entendimento com esta instituição britânica, que se dispôs a discutir preços e a própria formatação do PGM Técnico”, explicou Renata, antes de embarcar junto com os estudantes rumo a Bournemouth.

Durante sua estada no país, os intercambistas poderão aperfeiçoar a língua inglesa e cursar disciplinas da base comum e de conteúdo equivalente aos cursos técnicos em que estão matriculados no Brasil. Foram contemplados nesta edição os cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Jogos Digitais e Suporte e Manutenção de Rede.

