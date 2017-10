Alunos do Projeto ‘Lei Seca Mirim’ participam de blitz educativa na PRF em Serra Talhada

Na manhã dessa segunda-feira (30), alunos do projeto ‘Lei Seca Mirim’ participaram de uma ação educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Ação foi realizada em parceria com os policiais militares do 14ºBPM (Sargento J. Coelho e a Soldado Eliane Lima) e a Operação Lei Seca, representado pelo o Cabo PM Danilo, coordenador do Projeto, juntamente com a equipe gestora da Escola Nossa Senhora da Penha (Jacinta Ferraz, Josicleide Barros, Angelita Siqueira) e os professores, Nilva Fontes, Lucicleide Cavalcante e Manoel Vicente.

No transcorrer do evento, foi realizado uma blitz educativa na BR-232, onde 60 discentes participaram do ato, que faz parte do cronograma do projeto ‘Lei Seca Mirim’, que irá contribuir efetivamente na formação de cidadãos produtivos.

De acordo com Janete, Policial Rodoviário Federal: “a atividade teve como principal foco conscientizar os condutores a respeito das condutas que promovem um trânsito mais seguro, procurando orientar, principalmente, para o uso dos itens de segurança, o cuidado com a velocidade, a ultrapassagem com segurança e também não ingerir bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.” Além da ação preventiva, os discentes assistiram uma palestra e conheceram as instalações da Delegacia e do Posto da PRF.

Confira mais fotos:

Via Nayn Neto