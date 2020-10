Alunos do segundo ano do ensino médio retomam aulas presenciais em escolas públicas de PE

Alunos do segundo ano do ensino médio das escolas públicas do estado retomaram, nessa terça-feira (27), as atividades presenciais nas escolas. A retomada seguiu o cronograma do governo de Pernambuco e ocorreu seis dias após a volta de alunos do terceiro ano do ensino médio às instituições públicas de ensino.

No Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, as aulas foram retomadas por volta das 8h, com álcool em gel na porta da escola e medição da temperatura dos estudantes antes da entrada. Os alunos usavam máscaras. De acordo com a instituição, o horário de início das aulas busca evitar aglomerações no transporte público.

Ao todo, 88 mil estudantes estão matriculados no segundo ano do ensino médio em escolas de todo o estado, de acordo com a Secretaria de Educação e Esportes. A volta às aulas é opcional, de acordo com o governo. Para os estudantes que não retornarem às atividades presenciais, o governo oferece aulas remotas.

A volta às aulas de estudantes do primeiro ano do ensino médio está prevista para ocorrer na terça (3). (G1)