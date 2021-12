Alunos testam positivo para Covid-19 e escola é fechada em Serra Talhada

Nesta manhã de sexta-feira (03), após alunos da escola pública de Serra Talhada, EREM Solidônio Leite testarem positivo para a Covid-19, foi fechada pela a direção escolar. A instituição fica localizada na Rua Irmã Superiora Maria Luísa Rocha, Centro de Serra Talhada, no Sertão Pernambucano.

A Coluna Repórter Ligeirinho, apurou através de uma fonte que, na quinta-feira (02), os alunos ainda estavam na escola, mas foram fazer o teste, pois em uma única sala já haviam três testados para a Covid-19, entretanto, mais uma pessoa foi testada para a doença, sendo 4 alunos do 2º Ano, 1 aluno do 3º Ano, 2 alunos do 1º ano, totalizando 7 pessoas positivadas para o coronavírus.

Devido ao grande número de testes, a direção escolar fechou a escola e realiza a desinfecção do ambiente.

A Coluna Repórter Ligeirinho ainda foi informada que, na segunda-feira (06), retornarão para a escola alunos dos terceiros anos, visto que são anos finais, para realização de provas presenciais. Já os alunos de segundos anos e primeiros, ainda permanecerão no formato remoto.

Na próxima segunda-feira (13), os alunos, acompanhados de pais ou responsáveis, irão à escola, para saber o resultado do ano letivo.

Do Nayn Neto