Ambulância é apreendida transportando colorau na BR-424 em Pernambuco

Uma ambulância foi apreendida transportando colorau na última terça-feira (17) na BR-424 em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro que seria da prefeitura de São Bento do Una, também no Agreste, foi encontrado durante uma fiscalização com o licenciamento em atraso, pneus carecas e com uma carga cerca de 200 kg de colorau dentro do veículo.

Ainda segundo a PRF, o motorista informou que estava a serviço de um produtor rural da região e que iria fazer a entrega da mercadoria no Centro de Garanhuns. O motorista ainda teria dito que o dono da ambulância teria arrematado o carro em um leilão e que diante de inúmeras tentativas de regularizar o carro, a prefeitura teria demonstrado falta de interesse em passar o recibo para transferência. (G1)