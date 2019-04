Ambulâncias para o SAMU de Serra Talhada estão abandonadas em pátio de hospital no Recife

Por Anchieta Santos

Ontem a Coluna do Domingão do blog relatou a morte do debate sobre o SAMU e sua atuação no sertão do Pajeú.

“Morreu o debate sobre o SAMU e sua atuação na região. Este blog, que por inúmeras vezes criticou prefeitos, Secretários de Saúde, o ex-secretário Estadual Iran Costa e todos os ministros desse ciclo, cansou de cobrar.

A última notícia completou um ano, quando Secretários de Saúde do Pajeú conheceram o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas Gerais (CISSUL) que administra o SAMU, pra nada. Virou passeio”.

A cobrança serviu para encerrar a semana marcada por cobranças contra o SAMU na Assembleia Legislativa.

A deputada estadual Priscila Krause (DEM) questionou o abandono de 28 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no galpão da Secretaria de Saúde do Estado, localizado nas dependências do Hospital Otávio de Freitas, no Recife.

Ambulâncias que custaram mais de R$ 3,4 milhões. Krause e outros deputados da bancada de oposição fizeram uma vistoria na unidade hospitalar na terça-feira (22). O destino da maioria das ambulâncias seria para as regionais do SAMU em Serra Talhada e Petrolina. Com a palavra o Governador Paulo Câmara.