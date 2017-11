“Amigos de Serra Talhada” convidam para o 153º encontro do grupo nesta sexta (10)

O Grupo Amigos de Serra Talhada, formado por serra-talhadenses residentes no Recife, e também por pessoas que já passaram pelo município e que se consideram ‘Amigos’, se reúnem mais uma vez nesta sexta-feira (10) na AABB do Recife, este, já é o 153º encontro que acontece sempre nas segundas e sextas-feiras de cada mês.

O encontro acontece a partir das 11:30 horas na AABB do Recife e está aberto para todos os serra-talhadenses e ‘Amigos de Serra Talhada’.

Na edição desta sexta-feira o grupo aproveita para fazer uma homenagem póstuma ao casal Raimundo Nonato de Magalhães e sua esposa Zenóbia Magalhães.

O convidado especial do evento será o ambientalista Bonzinho Magalhães, que fará uma apresentação do seu trabalho em favor da preservação do meio ambiente em Serra Talhada.

Do Caderno 1