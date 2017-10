‘AMIGOS DE SERRA TALHADA’ se reúne nesta sexta (6) no Recife

Nesta próxima sexta-feira (6) o grupo ‘AMIGOS DE SERRA TALHADA’ realiza na AABB do Recife o seu 152º encontro, como sempre a partir das 11h30.

O grupo se reúne regularmente na 2ª sexta-feira de cada mês, a reunião deste mês no entanto foi antecipada devido o feriado do dia 12 (quinta-feira). Com este feriado muitas pessoas deverão viajar para ‘imprensar o feriado’, sendo assim os organizadores do encontro optaram por antecipar a reunião que tem o objetivo de promover o encontro de serra-talhadenses e de ‘amigos de Serra Talhada’.

Nos encontros, além da confraternização são passadas informações do município para toda comunidade serra-talhadense que reside fora. O encontro é aberto a qualquer pessoa que queira participar.

Via Caderno 1