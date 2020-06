Amparo Amigo: projeto auxilia pacientes com câncer em Serra Talhada

A batalha contra o câncer, seja ele qual for, exige muito esforço e é uma luta [UTF-8?]– cheia de obstáculos [UTF-8?]– pela vida. Muitos pacientes que passam pelo tratamento oncológico precisam de apoio em diversos quesitos, como informação, suporte psicológico, ajuda financeira entre outros. Com o intuito de dar esse suporte, nasceu, em Serra Talhada, a 413 km do Recife, o projeto Amparo Amigo, com voluntários que prestam um serviço de auxílio às pessoas que estão lutando contra o câncer.

A ONG foi fundada pela missionária Valéria Gonçalves, em 2018. Atualmente, são 14 mulheres no grupo, fazendo um trabalho de assistência durante todo o tratamento da doença, beneficiando pessoas de baixa renda. São realizadas entregas de cestas básicas, palestras e visitas, sendo os pacientes acompanhados por psicólogas, recebendo, também, o suporte emocional. Apesar de ser um grupo formado por mulheres, o Amparo Amigo também fica à disposição de homens e crianças. Das 14 voluntárias, cinco já tiveram a doença, fato que motivou a iniciativa.

“Tive câncer em 2018 e fui acolhida pela Valéria, que é a fundadora do projeto. Pedi para ser engajada e estamos juntas até hoje nessa luta. É algo muito especial, que me orgulha bastante. Como a gente viveu a doença, temos informações importantes que são indispensáveis para os pacientes”, enfatiza Fátima Conserva, uma das primeiras voluntárias da ONG.

Na caminhada do tratamento, o Amparo Amigo acaba indo mais além. “Às vezes, recebemos um áudio com um paciente chorando porque acabou o gás ou a luz foi cortada, pois não há condições de pagar. Nós vamos lá e resolvemos o problema. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida durante todo o tratamento. Se o filho não está bem ou está faltando alguma coisa, isso vai prejudicar o paciente. Queremos resolver o todo. É bem difícil, temos que trabalhar muito, mas é maravilhoso”, revela Fátima.

O projeto é apoiado por algumas empresas do município, dentre elas a clínica de fisioterapia FisioSerra, que oferece tratamento gratuito para os pacientes indicados pelo projeto. “Estamos à disposição para contribuir. Começamos a fazer palestras para os pacientes, abordando um pouco sobre as alterações musculares, fisiológicas e emocionais que as doenças oncológicas podem trazer. Foram momentos muito importantes e o aprendizado é muito grande. Vendo a necessidade de os pacientes terem acesso fisioterápico após a quimioterapia ou cirurgia, construímos uma parceria na qual todas as fisioterapeutas da clínica atendem esses pacientes gratuitamente”, conta a fisioterapeuta e diretora da FisioSerra, Madalena Aureliano.

O Amparo Amigo precisa de doações para continuar auxiliando pacientes no tratamento oncológico. Para saber mais sobre o projeto, realizar uma doação ou se voluntariar, basta entrar em contato pelo telefone (87) 99931-8686 ou acessar o Instagram @amparoamigo.

Do Diário de PE