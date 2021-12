Amupe participa de audiência pública sobre energia solar, promovida pela Alepe

O presidente da Amupe, José Patriota, participou nesta quinta-feira (02/12) de audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com o tema geração e distribuição de energia solar em Pernambuco. O convite veio do deputado estadual Aluísio Lessa.

Na oportunidade, Patriota destacou a energia solar como uma porta de inclusão social e uma das saídas para crise socioeconômica. O gestor falou sobre a riqueza do semiárido nordestino para geração de energia limpa, que pode beneficiar famílias com pequenas propriedades na geração de renda e trabalho.

“Funcionaria como uma resposta à crise socioeconômica e oportunidade aos mais pobres”, disse Patriota ao afirmar que “não podemos é conviver com apagão, com energia suja e ferramentas tradicionais, quando a ciência já mostrou que é possível avançarmos com sustentabilidade para pequenos e grandes geradores”, concluiu.

Do Nill Júnior