Anchieta Santos apresenta piora. Família pede privacidade e orações

O radialista Anchieta Santos, 61 anos, teve uma piora no seu quadro de saúde.

“Ontem a tardinha e à noite o quadro se agravou bastante. Não tivemos informações essa madrugada porque os familiares foram descansar um pouco. Pedimos que continuem com as orações”, informou o radialista Aldo Vidal no programa Rádio Vivo, da Rádio Pajeú, cujo titular é Anchieta.

A informação foi confirmada após contato com a filha, Rahyssa Huanna e a esposa, Marineide Santos, que tem pedido privacidade e respeito a esse momento.

Anchieta foi transferido no último sábado para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Emília Câmara.

A decisão foi tomada em conjunto pela família e equipe médica que o acompanhou até agora no Hospital da Restauração.

Anchieta foi trazido em uma UTI Móvel para unidade. Ele foi operado dia 5 de julho para tratar um tumor no cérebro. O procedimento foi conduzido pela equipe do neurocirurgião Paulo Brayner.

Desde então, o radialista tem alternado momentos de melhora e de complicações. A família tem pedido privacidade e orações. Semana passada, muitas informações desencontradas circularam sobre o estado do radialista, mas negadas pela família. Apenas a ela cabe o repasse das informações, motivo pelo qual houve críticas à forma como essas informações, algumas Fake News, eram compartilhadas.

Anchieta Santos é um dos profissionais mais respeitados da história da Rádio Pajeú. Iniciando sua vida na radiodifusão na década de 70, é responsável pela formação de muitos profissionais e também pela migração para o rádio notícia, marca da Pajeú até hoje.

Do Nill Júnior