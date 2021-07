Anchieta Santos dá mais sinais de recuperação pós cirúrgica

São animadoras as últimas notícias sobre a recuperação do radialista Anchieta Santos, que passou pou cirurgia para retirada de um tumor na cabeça no dia 5 de julho.

Segundo informações da filha, Rhayssa Huana, Anchieta continua na UTI, estável e sem tubo. “Está acordado, já conversa com as enfermeiras e pergunta pela família. Está consciente”, disse.

Essa semana Anchieta deve ser transferido para o leito de enfermaria do Hospital da Restauração. A etapa representa uma vitória diante do quadro pós operatório.

Como a família e médicos que o acompanham tem deixado claro, Anchieta passará por uma nova etapa, de acompanhamento pós operatório, com fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar.

Também é importante a avaliação do tipo de tumor, para sinalizar os próximos passos do tratamento. Mas as notícias recentes tem enchido familiares e amigos de esperança.

Do Nill Júnior