Anchieta Santos inicia tratamento em Recife. Saiba mais sobre seu quadro:

O radialista Anchieta Santos, nosso companheiro de muitos anos, responsável pela formação de muitos profissionais na Rádio Pajeú e Repórter do Sertão na Rádio Jornal está em Recife, onde inicia um tratamento para debelar um nódulo descoberto na cabeça semana passada.

Nos últimos dias, Anchieta passou a sentir dores de cabeça após o programa Rádio Vivo. Brincava que ela tinha hora marcada para acontecer, pouco antes de terminar o programa. Buscou ajuda e realizou um exame de imagem que revelou na última quinta um nódulo na cabeça, que exigia cuidados mais intensivos.

A partir daí, formou-se um cinturão de profissionais e amigos que ajudaram a encaminhar Anchieta para os melhores especialistas da área. No time de profissionais que acompanham o caso, Josete Amaral (Tabira), Pedro Alves (Iguaracy), que é Diretor no Hospital da Restauração, o comunicador Geraldo Freire e outros amigos da medicina, da política, da comunicação.

Anchieta seguiu no sábado cedo para Recife, não antes de deixar encaminhada a substituição para seus programas na Rádio Pajeú e Cidade FM, a ponto de ficar preocupado com uma entrevista que tinha pré agendada com o promotor Lúcio Almeida no sábado. É como se estivesse mais preocupado com o programa do que com a própria saúde.

Anchieta já está aguardando uma análise da abordagem para o problema. Ainda não há data confirmada para o procedimento cirúrgico. Sabe-se que deve ocorrer logo. O comunicador está tranquilo e confiante. Estive com ele na sexta e vi um Anchieta sereno e cercado de amigos.

Além de um dos mais competentes radialistas do interior de Pernambuco, Anchieta foi responsável pela migração do rádio mais romântico, da chamada era de ouro, para o rádio serviço e rádio notícia. Comandou o primeiro jornalístico de sucesso na emissora nos anos 80, o Rádio Repórter Pajeú. Fundou a Seleção do Povo, equipe esportiva da rádio e ajudou a descobrir muitos nomes da atual geração, como Aldo Vidal, Celso Brandão, Augusto Martins e tantos outros. Quando perguntado sobre minha referência no rádio, brinco que sou da escola “Anchietiana”. Apresenta os programas Rádio Vivo na Pajeú e Cidade Alerta na Cidade FM.

Do Nill Júnior