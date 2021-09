Anchieta Santos será transferido para Hospital Regional Emília Câmara, informa radialista

O radialista Anchieta Santos, 61 anos, será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Emília Câmara.

A informação foi confirmada pelo radialista Aldo Vidal no programa Rádio Vivo, da Rádio Pajeú, após contato com a filha, Rahyssa Huanna e a esposa, Marineide Santos.

A decisão foi tomada em conjunto pela família e equipe médica que o acompanhou até agora no Hospital da Restauração. Não foram repassados mais detalhes do estado de saúde do radialista.

Anchieta será trazido em uma UTI Móvel para unidade. Ele foi operado dia 5 de julho para tratar um tumor no cérebro. O procedimento foi conduzido pela equipe do neurocirurgião Paulo Brayner.

Desde então, o radialista tem alternado momentos de melhora e de complicações. A família tem pedido privacidade e orações. Semana passada, muitas informações desencontradas circularam sobre o estado do radialista, mas negadas pela família. Apenas a ela cabe o repasse das informações, motivo pelo qual houve críticas à forma como essas informações, algumas Fake News, eram compartilhadas.

Anchieta Santos é um dos profissionais mais respeitados da história da Rádio Pajeú. Iniciando sua vida na radiodifusão na década de 70, é responsável pela formação de muitos profissionais e também pela migração para o rádio notícia, marca da Pajeú até hoje.

DO Nill Júnior