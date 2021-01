Andarilho foi assassinado em Serra Talhada

Um andarilho foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (22), na PE-418, na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O corpo da vítima que não foi identificada apresentava perfurações no pescoço, costas e mãos. No local não apareceu nenhuma testemunha que pudesse repassar informações que ajudem a polícia a identificar a autoria do crime.

O Instituto de Criminalística periciou o cadáver e encaminhou para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

