ANS confirma reajuste de 10% em planos de saúde individuais

O reajuste nos preços de planos de saúde individuais e familiares em até 10% será publicado nesta quinta (28) no Diário Oficial da União. A medida, que atinge contratos firmados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei 9.656/98, foi definida pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e vale de maio deste ano até abril de 2019.

A nova cobrança começa a valer de acordo com o mês de aniversário dos contratos, ou seja, o mês em que o serviço foi fechado. Atualmente, a agência regula cerca de 17% do total de 47,3 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil, o que significa pouco mais de 8 milhões de usuários.

Segundo a ANS, o percentual autorizado é o máximo que pode ser aplicado. Dessa forma, as operadoras são livres para adotar índices menores ou manter as mensalidades sem reajuste. O aumento previsto está acima da projeção da inflação para 2018, que deve ficar abaixo de 4%.

Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) disse que “os aumentos são necessários para manter o atendimento das obrigações em dia, assim como a sustentabilidade econômica do setor”. A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) não se posicionou.

Da Folhapress