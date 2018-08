Antônio Mariano, ex-prefeito de Afogados da Ingazeira e ex-deputado, morre no Recife aos 70 anos

O ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, e ex-deputado estadual Antônio Mariano morreu nessa segunda-feira (20), aos 70 anos, no Hospital Santa Joana, no bairro do Derby, na área central do Recife. A informação foi confirmada pela assessoria da filha dele, Aline Mariano, que é vereadora do Recife.

Antônio Mariano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde a quinta-feira (16), quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). A morte foi confirmada na noite desta segunda (20).

O corpo de Antônio Mariano é velado a partir de meia-noite até 10h da terça-feira (21), na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Centro do Recife. Em seguida, o corpo é levado para o município de Afogados da Ingazeira, onde continua a ser velado no Cine São José.

O sepultamento está previsto para ocorrer às 14h da quarta-feira (22), no Cemitério Parque da Saudade, no bairro Padre Pedro Pereira, em Afogados da Ingazeira.

Perfil

Nascido em Afogados da Ingazeira, Antônio Mariano de Brito foi deputado estadual durante quatro mandatos e, em sua atuação na Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi líder do governo de Joaquim Francisco e exerceu o cargo de Primeiro Secretário da casa.

Antônio morava no Recife com a esposa, Aldenice. Ele deixa quatro filhos e oito netos. Por meio de nota, a família do ex-deputado agradeceu as mensagens de solidariedade que recebeu.

Luto oficial

Foi decretado luto oficial de três dias em Afogados da Ingazeira, terra natal de Antônio Mariano. O prefeito do município, José Patriota, lamentou o falecimento e afirmou ter sido “um aprendizado ter convivido com o homem e o político Antônio Mariano”.

Patriota disse, ainda, que Mariano “deixará saudades e inúmeros serviços prestados” à cidade e ofereceu “a toda família os mais profundos e sinceros sentimentos”.

O Governo de Pernambuco emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Antônio Mariano, prestando condolências à família e homenagens a um político “que construiu uma longa e produtiva folha de serviços prestados a Pernambuco e de forma especial a Afogados da Ingazeira e ao Sertão do Pajeú”.