Aos 56 anos, morre produtor musical Miranda, jurado do programa “Ídolos”

O produtor musical Carlos Eduardo Miranda, conhecido como Miranda, faleceu na noite desta quinta-feira (22) aos 56 anos. Segundo informações do Uol, o jurado do programa “Ídolos”, do SBT, sentiu uma forte dor de cabeça e morreu em seguida, em casa, em São Paulo.

Gaúcho, Miranda é responsável por lançar bandas como Skank, O Rappa e Raimundos. Ele prestigiou o primeiro Abril Pro Rock, no Recife, em 1993, e esteve em outras edições do festival.

Da Folha de Pernambuco