Aos 62 anos, idosa com três graduações se prepara para fazer prova do Enem no Agreste de PE

Maria Macário de Melo tem 62 anos e está se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Residente em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ela sonha em ter o curso de direito como quarta graduação no Ensino Superior, e afirma que a vontade de adquirir conhecimento continua a mesma de quando era jovem.