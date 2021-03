Aos 67 anos, vítima da Covid-19, parte para a eternidade Waldir Tenório

O Serra-talhadense Waldir Tenório estava hospitalizado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Marinha e faleceu nessa terça-feira (16). Ele era pai do médico serra-talhadense Waldir Tenório Jr.

Ex-gerente do Banco do Estado de Pernambuco-Antigo Bandepe, foi empresário em Serra Talhada nos anos 90 com a empresa FRIGO KARNE & KEIJO e depois inovou em Serra Talhada com uma Tapiocaria com diversos sabores.

Fez parte do governo Geni Pereira e era uma figura popular em nosso meio.

Waldir Tenório, além de muitos amigos, deixa em Serra Talhada um filho médico e um suplente de vereador. O Cardiologista Dr. Waldir Tenório Jr. e Toninho Tenório que disputou nas últimas eleições municipais, ficando na suplência.