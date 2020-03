APAC alerta para chuvas fortes no Sertão de Pernambuco nesta quinta-feira (05)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um alerta de chuvas no final da tarde dessa quarta-feira (4) válido para a região do Sertão de São Francisco e do Sertão de Pernambuco.

De acordo com a previsão do tempo, há possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte nas regiões citadas. O aviso tem validade até esta quinta-feira (5).

A população dessas regiões deve ficar atenta e seguir as orientações da Defesa Civil.