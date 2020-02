APAC alerta para mais chuva forte no Sertão de Pernambuco

A Apac informa em nota que devido a atuação do Sistema Atmosférico – vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN) na região do Sertão Pernambucano, a previsão é de chuvas com intensidade forte nas regiões Agreste e Sertão do Estado. Esse fenômeno é responsável pela formação e manutenção de áreas de instabilidade que provocam muita chuva.

Nuvens pesadas se formaram desde cedo e várias cidades, como em Serra Talhada. Chove desde a última sexta. Em Afogados da Ingazeira foram 11 milímetros na sexta, 12,5 no sábado e 39 mm no domingo. A chuva chegou a alagar ruas e invadiu casas na Diomedes Gomes. O Posto de Saúde no Bairro Sobreira também teve água entrando em sua estrutura por problemas de drenagem na rua.

Tabira somou 90 milímetros apenas no sábado e 23 milímetros ontem. São José do Egito teve 75 milímetros e Itapetim, 128 milímetros nos três dias.

O acumulado desde o início de janeiro Itapetim é o campeão das chuvas com 290 milímetros. São José do Egito registrou 210 milímetros. Ingazeira, 160 milímetros. Ouvintes da Rádio Pajeú FM informaram hoje cedo no Programa Rádio Vivo a ocorrência de chuvas no final de semana na Matinha, município de Carnaíba (82 mm), Encruzilhada (51 mm), Monte Alegre (85 mm), Capim Grosso (56 mm), Poço da Volta (35 mm).

Ainda Riacho do Peixe (35 mm, com acumulado de janeiro em 121 mm), Pajeú Mirim (60 mm) e Caldeirão Dantas, com 75 mm. Para hoje, a previsão de chuva é de 90%.