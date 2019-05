Apac divulga previsão do tempo para esta sexta-feira (10) em Pernambuco

Para esta sexta-feira (10), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a previsão do tempo para o estado. Chuvas de forma isolada ainda devem acontecer na manhã e noite da Região Metropolitana do Recife. O Sertão de Pernambuco fica nublado, mas sem chuva em toda sua área. A menor temperatura registrada será no Agreste, 17°C.

Região Metropolitana

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 22º

Mata Norte

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 22º

Mata Sul

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 22º

Agreste

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 32º Mínima: 17º

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 19º

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 35º Mínima: 19º

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado com chuva rápida em toda a região ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 23º

Da Folha de PE