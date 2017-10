APAC emite alerta de baixa umidade no Sertão de PE. Serra Talhada registrou o segundo menor índice 21%

Índice foi abaixo da média ontem em Ouricuri (19%), e abaixo dos 30% em Petrolina (26%), Serra Talhada (21%) e Ibimirim (28%).

A Apac emitiu esta tarde alerta de baixa umidade em cidades do Sertão de Pernambuco. Segundo nota, a presença de uma massa de ar seco sobre o estado está inibindo a formação de nuvens e propiciando temperatura elevadas, com valores muito baixos de umidade relativa do ar em grande parte do Sertão do estado.

Valores abaixo de 20% foram registrados, na última terça-feira (03/10), em Ouricuri (19%), e abaixo dos 30% em Petrolina (26%), Serra Talhada (21%) e Ibimirim (28%).

A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 30% no período da tarde em grande parte do Sertão nos dias 04 e 05/10, com temperaturas acima de 35°C , no período da tarde, principalmente nas microrregiões do Sertão do São Francisco, Sertão do Pajeú, Sertão Central, Sertão de Itaparica, Sertão do Moxotó e Sertão do Araripe, nos próximos dois dias.

Os problemas decorrentes da baixa umidade são complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas; sangramento pelo nariz; ressecamento da pele; irritação dos olhos; eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos; aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. Recomenda-se atenção especial com crianças e idosos que devem ter hidratação constante.

