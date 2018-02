Apac emite alerta de chuvas moderadas em Pernambuco para esta terça-feira (20)

Após as fortes chuvas que atingem a Mata Sul e a parte sul da Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a última sexta-feira (16), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta de atenção a chuvas moderadas. O boletim foi divulgado na manhã desta terça-feira (20) e tem validade de 24 horas. Segundo o órgão, as regiões mais afetadas serão a RMR, o Agreste Meridional e a Mata Sul do Estado.

A Apac alerta que, devido à permanência de saturação do solo, essas precipitações podem gerar ocorrências. Os moradores devem seguir as recomendações da Defesa Civil de cada município.

Precipitações

O boletim pluviométrico divulgado pela Apac mostra que o maior índice de chuva acumulada nas últimas horas foi no Cabo de Santo Agostinho, com 106,4 milímetros e um total de 295,7 mm em fevereiro, valor 263% maior que a média histórica de fevereiro, de 112,4 mm. As cidades de Ipojuca, no Grande Recife, com 74,3 mm; Ribeirão, com 227 mm; Gameleira, com 85 mm; Tamandaré, com 62 mm; e Belém de Maria, todas na Zona da Mata, com 55 mm; apresentaram o maior acúmulo.