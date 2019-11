Apac emite aviso sobre continuidade de chuvas no Sertão do Pernambuco

De acordo com uma aviso emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta terça-feira (26), a previsão é que até a quarta-feira (27) continue chovendo no Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco. Segundo o comunicado, as chuva deve ter intensidade moderada e forte, ocorrendo principalmente no período da noite.

Segundo o site da Apac, no Sertão Pernambucano, nesta terça-feira, a temperatura máxima é de 32º e a mínima de 22º. Na quarta, os termômetros vão ter máxima de 34º e mínima de 20º. Para o Sertão do São Francisco, a máxima para esta terça-feira é de 34º e a mínima 20. Na quarta, a máxima é de 35º e mínima de 22º. (G1)