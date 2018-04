Apac emite novo alerta de chuvas fortes em Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta segunda-feira (9), um novo aviso hidrometeorológico com alerta de chuvas de moderada a ocasionalmente forte em Pernambuco. O boletim é válido por 24 horas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Agreste.

Segundo a Defesa Civil do Recife, na capital pernambucana foi registrado um acumulado de 230 milímetros de precipitação entre as 17h da sexta-feira (6) e as 16h do domingo (8). O valor é equivalente a 21 dias da média histórica do mês de abril na cidade, de 326 milímetros.

Os dados dos outros municípios estão indisponíveis, diz a Apac, por problemas na atualização automática do sistema de monitoramento pluviométrico. Os técnicos da agência fecham os quantitativos de forma manual e os valores devem ser liberados ao longo do dia.

A Apac orienta os moradores a seguirem as recomendações da Defesa Civil em caso de chuvas fortes.

Da Folha de Pernambuco