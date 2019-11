Apac faz alerta para baixa umidade do ar e alta temperatura no Sertão de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta sobre a baixa umidade do ar no Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco. De acordo com a Apac, até a sexta-feira (22), principalmente no período da tarde, a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20%, com temperaturas próximas a 40° C.

Segundo a Apac, a baixa umidade e a alta na temperatura estão acontecendo em função da presença de uma massa de ar seco sobre o Sertão.

No alerta, a Apac destaca alguns dos problemas que podem ser ocasionados em função da baixa umidade do ar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre eles, estão ressecamento da pele, sangramento pelo nariz, complicações alérgicas e respiratória, além de irritação nos olhos.

A Apac orienta que, com a umidade entre 12% e 20%, é importante não fazer exercícios físicos ao ar livre, entre 10h e 16h. Outra medida é evitar aglomerações em locais fechado. Neta situação, o uso de soro fisiológico para os olhos e narinas também é recomendado. Também é importante não deixar de consumir água. (G1)