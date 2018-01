Apac faz previsão de chuva para o Sertão de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva com intensidade moderada a forte para esta sexta-feira (5) no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, com céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada ao longo do dia. Nesta quinta (4), pontos isolados de chuva chegaram a provocar alagamentos localizados no município sertanejo de Petrolina, a 714 quilômetros do Recife.

Quinta, segundo informou a prefeitura municipal, a Defesa Civil de Petrolina acompanhou ao longo da manhã as principais ocorrências registradas por causa das chuvas e segue acompanhando, com equipes técnicas, localidades onde houve alagamentos. São bairros como São Gonçalo, Dom Avelar e João de Deus, que não têm drenagem e saneamento, onde são comuns transtornos causados pela chuva.

Da Folha de Pernambuco