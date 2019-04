Apac lança alerta de chuvas fortes em algumas regiões de Pernambuco

A previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) indica pancadas de chuvas com intensidade moderada a pontualmente forte nesta quinta-feira (4) em municípios da Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Em todas as regiões do Estado há previsão de chuva. A máxima para o dia é de 34° Celsius no Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco. Já a mínima é de 19° Celsius no Agreste.

Para problemas causados pelas chuvas fortes, a Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros.

Confira a previsão completa para esta quinta-feira:

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 23º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 55 a 95

Mata Norte

Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 30º Mínima: 23º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 60 a 96

Mata Sul

Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 22º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 50 a 94

Agreste

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 19º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 48 a 95

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 55 a 98

Sertão do São Francisco

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 48 a 95

Fernando de Noronha



Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 24º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 62 a 98

Da Folha de PE